شكرا لقرائتكم بأوامر كارتيرون.. الزمالك راحة غدا الاثنين قبل الاستعداد لمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين راحة غدا الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء أسوان في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل.

تغادر بعثة الزمالك، مطار مدينة ندولا الزامبية في الواحدة ظهر اليوم في رحلة تستغرق ثماني ساعات إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت في مطار مابوتو الموزمبيقي لمدة ساعة ونصف وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم. وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة في الواحدة صباح غدا الاثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من زامبيا بعد خوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات. وتعادل الزمالك مع بطل زامبيا بهدف لكل فريق في اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل المركز الثاني في مجموعته في حين يأتي زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس في المركز الأخير برصيد نقطتين ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية عشر للدوري. Advertisements

وعقب انتهاء اللقاء وجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الشكر للاعبى الفريق بعد التعادل قائلا، "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين فى أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة والمباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثانى".

وأضاف كارتيرون، "فرصتنا جيدة فى التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل، البدء بأشرف بن شرقى كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد فى الشوط الثانى كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".

وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون، "اللاعب جزء أساسى من الفريق، ولكنى كنت أحتاج عمر السعيد على دكة البدلاء، وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق فى وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا فى ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج فى الفترة المقبلة.