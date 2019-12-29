المنتخب الأوليمبي يختار 50 لاعبا استعدادا للأولمبياد بـ"أوامر" فيفا

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أكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن الفيفا أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعب ، مؤكداً أن هذا الأجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للاوليمبياد ،موضحا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبى الدوري الممتاز وهناك أكثر من إسم تألق مع فرقهم على رأسهم حسن علي لاعب المصري و أحمد ياسين من مصر المقاصة و عبد الرحمن الدح لاعب طنطا و محمود جاد حارس انبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة و الذى كان متواجد مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا و نفس الأمر لأحمد حمدي لاعب الجونة.
الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى عقد عدة اجتماعات من أجل اختيار القائمة التى تضم 50 لاعبا حتي يتمكن من ضم كل اللاعبين المتاحين وفى نفس المرحلة العمرية التى يسمح لهم بالمشاركة فى الاولمبياد على ان يتم اختيار القائمة النهائى التى تضم 18 لاعبا من بين هؤلاء الخمسين .
الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي يضم شوقي غريب مدير فنيا ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقي مدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وأيمن سليمان إدارى والدكتور أيمن زين طبيب .
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