شكرا لقرائتكم أجايي يخضع للأشعة اليوم للاطمئنان على إصابته فى العضلة الخلفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية بعد أن غادر مباراة الاهلي و بلاتينيوم الزيمبابوي أمس السبت، متأثرا بإصابته التي تم تشخيصها مبدئيا بإجهاد في العضلة الخلفية وتحدد نتيجة الأشعة البرنامج التأهيلي للاعب وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

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وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

كان قد أكد رينيه فايلر، أن الهدف الأساسي من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسي للإصابة، وقال فايلر :"الإصابات التي حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير اجاي جاء للحفاظ عليه".

واضاف المدرب السويسري انه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية.

وكشف فايلر، أنه يحترم قرارات التحكيم، مؤكدا أنه وضع قائمه مختصرة لمسددي ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب" .