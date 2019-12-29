شكرا لقرائتكم محمود وحيد يجرى أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.
وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.
كان قد أكد رينيه فايلر، أن الهدف الأساسي من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسي للإصابة، وقال فايلر :"الإصابات التي حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير اجاي جاء للحفاظ عليه".
واضاف المدرب السويسري انه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية، وكشف فايلر، أنه يحترم قرارات التحكيم، مؤكدا أنه وضع قائمه مختصرة لمسددي ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب" .
كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يجرى أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.