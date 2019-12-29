شكرا لقرائتكم محمود وحيد يجرى أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء أمسس السبت على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وغيابه عن مباراة بلاتينيوم .

يبدأ فريق الأهلي اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم ، وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران الفريق اليوم في الواحدة ظهرًا.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

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وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

كان قد أكد رينيه فايلر، أن الهدف الأساسي من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسي للإصابة، وقال فايلر :"الإصابات التي حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير اجاي جاء للحفاظ عليه".

واضاف المدرب السويسري انه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية، وكشف فايلر، أنه يحترم قرارات التحكيم، مؤكدا أنه وضع قائمه مختصرة لمسددي ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب" .