شكرا لقرائتكم "كاف" عن فوز الأهلى: الحاوى يزداد تألقا كلما كبر.. وأزارو يثير ذهول الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتم الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بالفوز الثمين الذي حققه النادي الاهلي على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، ورفع الأهلي رصيده بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي "المتصدر" بفارق الأهداف، ويحتل الهلال السوداني بقيادة المدرب المصري حمادة صدقي المركز الثالث بنفس الرصيد ويقبع بلاتينيوم في المركز الأخير بلا نقاط.

وأشاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بأداء وليد سليمان الذي سجل هدفي الاهلي في مباراة بلاتينيوم بواقع هدف في كل شوط، قائلاً، "وليد سليمان الذي يزداد تألقاً كلما زاد سنه كان نجم المباراة ليقود الشياطين الحمر لفوزهم الثاني توالياً في هذه المرحلة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة برأسية من عرضية علي معلول من الجهة اليسرى ليبدأ مشوار فريقه نحو الفوز، قبل أن يعزز غلة الاهلي من الاهداف من ركلة جزاء".

وأوضح "الكاف"، أن الاهلي كان الطرف الافضل أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في أول مواجهة تاريخية تجمع بين الفريقين على هذا المستوى، موضحاً أن الفريق الاحمر هيمن على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة أمام بطل زيمبابوي الذي عانى طويلاً.

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وتابع، "مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو أهدر عدداً كبيراً من الفرص لتعزيز تقدم فريقه. أكبر هذه الفرص أتى قبل دقيقتين من النهاية حين مرر معلول الكرة له لكنه سدد فوق العارضة من مسافة ياردتين فقط وسط ذهول الجميع".

ويرى "الكاف" أن نتيجة المباراة تركت المجموعة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات حيث التحق الأهلي بالهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في رصيد ست نقاط لكل منهم، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بلا نقاط بعد ثلاث مباريات.