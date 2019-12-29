الإسباني جارسيا مدرب منتخب اليد الأفضل فى العالم 2019

جدة - عمرو شويل حصل المدير الفنى الأسبانى للمنتخب الوطنى لكرة اليد روبيرتو باروندو جارسيا على جائزة أفضل مدرب فى العالم العام الحالى فى الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الدولى فى مدينة بلجراد التشيكية حيث حصل باروندو جارسيا على الجائزة بعدما حصل على الغالبية العظمى لأصوات 22 صحفيا من مختلف دول العالم بالإضافة إلى تحقيقه أعلى نسبة من أصوات الجماهير والمتابعين للاستفتاء .

و أوضحت نتيجة الاستفتاء أسباب فوز المدرب الإسبانى لمنتخب مصر ونادى فاردار المجرى بعد فوزه مع ناديه المجرى بيطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الفائت على حساب نادى فيسبيريم المقدونى فى النهائى للمرة الثانية على التوالى رغم مرور الفريق بأزمات كبيرة خلال المرسم منها الضائقة المالية التى واجهته بالإضافة لإصابة عدد كبير من لاعبى الفريق لكن الفريق نجح فى تحقيق الفوز بأكبر بطولة فى اللعبة.

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جدير بالذكر أن باروندو يبلغ من العمر 39 عاما فقط وهو أصغر مدرب يفوز بجائزة العام لكرة اليد والتى فاز بها الموسم الماضى باتريس كانيار الفرنسى عام 2018 وراؤول جونزاليس الأسبانى عام 2017.

ومن جانبه قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن حصول مدرب منتخب مصر إلى حائزة أفضل مدرب فى العالم دليل على حسن اختيار الاتحاد للمدرب المناسب للنهوض باللعبة موضحا أن بصماته واضحة جدا على لاعبى المنتخب المنتخب فى أول معسكر خارجى للمنتخب ظهرت أمام منتخب صربيا بعدما تفوق عليه منتخب مصر على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 27/ 28 خلال معسكره الحالى بصربيا استعدادا لأمم أفريقيا بتونس الشهر المقبل.