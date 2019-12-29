في اتصال هاتفي استمر لمدة ساعة.. باريس سان جيرمان يحاول خطف مدرب ليفربول

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، أجرى اتصالاً هاتفياً بالمدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية"، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن ليوناردو أجرى إتصالاً هاتفياً بكلوب في محاولة منه للتعاقد مع المدرب الألماني ليكون خلفاً لتوماس خيل، المدير الفني الحالي للفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن الاتصال الهاتفي استمر لمدة ساعة، حيث حاول ليوناردو إقناع كلوب بمشروع باريس سان جيرمان، إلا أن مدرب ليفربول رفض العرض المقدم من النادي الباريسي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب أبلغ ليوناردو بأنه سعيد في ليفربول، كما أنه جدد عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2024.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول لتحقيق 3 ألقاب في عام 2019، حيث توّج بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويسعى ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 10 نقاط، وبفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.