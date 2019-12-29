شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر لكرة اليد يفوز بجائزة أفضل مدرب فى العالم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المدير الفنى للمنتخب الوطني لكرة اليد الإسبانى روبيرتو باروندو جارسيا على جائزة أفضل مدرب فى العالم العام الجارى، فى الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الدولى بمدينة بلجراد التشيكية، حيث حصل باروندو جارسيا على الجائزة بعدما حصل على الغالبية العظمى لأصوات 22 صحفيا من مختلف دول العالم بالإضافة إلى تحقيقه أعلى نسبة من أصوات الجماهير والمتابعين للاستفتاء .

وأوضحت نتيجة الاستفتاء أسباب فوز المدرب الإسباني لمنتخب مصر ونادى فاردار المجري بعد فوزه مع ناديه المجري بيطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت على حساب نادي فيسبيريم المقدوني فى النهائى للمرة الثانية علي التوالى، رغم مرور الفريق بأزمات كبيرة خلال المرسم منها الضائقة المالية التى واجهته بالإضافة لإصابة عدد كبير من لاعبى الفريق لكن الفريق نجح فى تحقيق الفوز بأكبر بطولة فى اللعبة .

جدير بالذكر أن باروندو يبلغ من العمر 39 عاما فقط وهو أصغر مدرب يفوز بجائزة العام لكرة اليد والتى فاز بها الموسم الماضي باتريس كانيار الفرنسي عام 2018 وراؤول جونزاليس الإسبانى عام 2017 .

من جهته قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إن حصول مدرب منتخب مصر على جائزة أفضل مدرب فى العالم دليل على حسن اختيار الاتحاد للمدرب المناسب للنهوض باللعبة، موضحا أن بصماته واضحة جدا على لاعبى المنتخب المنتخب فى أول معسكر خارجى للمنتخب ظهرت أمام منتخب صربيا بعدما تفوق عليه منتخب مصر على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة ٢٧/٢٨ خلال معسكره الحالى بصربيا استعدادا لأمم أفريقيا بتونس الشهر المقبل.