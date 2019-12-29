شكرا لقرائتكم خبر عن مرحبا أيها الحاوى.. الأهلى يحتفل بوليد سليمان فى قائمة هدافى أفريقيا الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك بصورة لوليد سليمان بعد تسجيله الهدف رقم 19 فى مسيرته الأفريقية مع الفريق، لينضم إلى قائمة هدافى القلعة الحمراء على المستوى الأفريقى. ونشرت الصفحة الرسمية صورة لوليد سليمان وفى الخلف عماد متعب ومحمد بركات، وأبو تريكة، وفلافيو، بالإضافة إلى الخطيب، وعلقت عليها، "وليد سليمان.. مرحبا بك أيها الحاوى فى القائمة الذهبية لهدافى الأهلى فى البطولات الأفريقية".

ويتصدر الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا، وليه أبو تريكة 32 هدف، ثم متعب 28، ويتساوى بركات وفلافيو فى عدد الأهداف برصيد 18 هدفاً لكل منهما.

وليد سليمان سجل هدفى فوز الأهلى على منافسه بلاتينيوم فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال، و رفع الأهلى رصيده الى النقطة 6 محتلا المركز الثانى خلف النجم الساحلى المتصدر بفارق الاهداف.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى النجم الساحلى فى المركز الأول بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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وقرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى استئناف التدريبات للفريق الأحمر فى الواحدة ظهر غد الأحد على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز حيث يتصدر جدول ترتيب برصيد 24 نقطة ويسجل عدم هزيمة فى البطولة المحلية حتى الآن.

الاهلى يحتفل بوليد سليمان