شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجمع جماهير المصرى للسفر لحضور مباراة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمعت أعداد من جماهير المصرى البورسعيدى بجوار الاستاد استعدادا للسفر إلى الإسكندرية لحضور مباراة الفريق أمام بيراميدز فى الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، والتى تجمعهما فى السادسة مساء اليوم فى مواجهة مصرية بصبغة أفريقية بحثا عن التأهل لنصف نهائى البطولة.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بست نقاط أيضاً، ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق السماوى، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

يعد الفريق البورسعيدى أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة

تأتى مباراة الليلة الظهور للكرواتى انتى تشاتشيتش مديراً فنياً لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر بسبب تراجع النتائج ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدى سليمان - محمد حمدى - عمر جابر- على جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراورى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".

فى المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الارقام القياسية وخطف انتصار يصعد بالفريق للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".

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اتوبيسات نقل الجماهير



الاستعداد للسفر



الجماهير



تجمع الجماهير



جماهير المصرى قبل السفر



جماهير بورسعيد