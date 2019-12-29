شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك راحة غدا بعد عودة البعثة من زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، منح اللاعبين راحة غدا الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل.

وتغادر بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة ظهر اليوم، فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح غدا، الاثنين، بعد خوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وتعادل الزمالك مع بطل زامبيا بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل المركز الثانى فى مجموعته، فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين.

Advertisements

وعقب انتهاء اللقاء وجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الشكر للاعبى الفريق بعد التعادل قائلا، "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين فى أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة والمباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثانى".

وأضاف كارتيرون، "فرصتنا جيدة فى التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل، البدء بأشرف بن شرقى كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد فى الشوط الثانى كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".

وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون، "اللاعب جزء أساسى من الفريق، ولكنى كنت أحتاج عمر السعيد على دكة البدلاء، وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق فى وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا فى ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج فى الفترة المقبلة.