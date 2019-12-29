شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد تعافى محمود وحيد من "كدمة" القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته فى مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى، التى أقيمت مساء أمسس السبت على استاد السلام، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق فى المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى وغيابه عن مباراة بلاتينيوم.

يبدأ فريق الأهلي اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم، وقرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إقامة مران الفريق اليوم فى الواحدة ظهرًا.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

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وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، قائلا، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

وأكد المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، مشددا على أنه يحترم قرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمه مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب .