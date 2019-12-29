شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على العضلة الخلفية لـ أجايي قبل مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته فى العضلة الخلفية بعدما غادر مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى أمس السبت متأثرا بإصابته التى تم تشخيصها مبدئياً بإجهاد فى العضلة الخلفية، وتحدد نتيجة الأشعة البرنامج التأهيلى للاعب وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلى اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، قائلا، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

وأكد المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، مشددا على احترامه لقرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمه مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب .