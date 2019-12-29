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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يواسون سعد سمير بعد إصابة أكيليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الرياضة على مواساة سعد سمير مدافع النادى الأهلى عبر السوشيال ميديا بعد الإصابة التى لحقت به بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، واضطر سعد سمير لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر أكيليس ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.
ويرصد الخليج 365 أبرز تغريدات نجوم الكرة على تويتر لمواساة سعد سمير فى التقرير التالى :محمود علاء مدافع الزمالك
"فى الإصابات العزيمة والإصرار أهم سلاح لعودتك سريعا للملعب.. وأنت رجل قوى وستعود بإذن الله أقوى من الأول .. ألف سلامه يا سعد".
محمود علاء عن سعد سمير
"ألف سلامة عليك يا حبيبة هترجع احسن من الأول إن شاء الله".
مروان محسن
سيد معوض مدرب منتخب مصر
"ألف سلامة عليك يا سعد ده اختبار قوى وإن شاء الله هتعديه وترجع تاني انت قدها طول عمرك راجل وتقدر تعدي اي محنة ".
سيد معوض
أيمن أشرف لاعب الأهلى
"ألف سلامه عليك يا سعد إن شاء الله ترجع أحسن من الأول ربنا يرجعك لينا بالسلامه يا حبيبى".
أيمن أشرف
أحمد صلاح حسنى نجم الأهلى السابق
"قدر الله ما شاء فعل حزين لإصابة سعد سمير بقطع فى وتر أكيلس، لكن من معرفتى به أثق بعد ربنا فى قوة سعد نفسه وصلابته فى العوده اقوي من الأول.. ترجع بالسلامه للملاعب وللنادى الأهلي".
أحمد صلاح حسني
جيرالدو لاعب الأهلى
Get well soon” " .
جيرالدو
مصطفى محمد مهاجم الزمالك
ألف سلامة ياسعد وإن شاء الله ترجع احسن من الاول وترجعلنا بالسلامه ان شاء الله ياحبيبي
مصطفي محمد
عمرو السولية لاعب وسط الاهلى
ألف سلامة عليك يا سعد ده ابتلاء واختبار من ربنا علشان ربنا بيحبك بإذن الله انت قادر بعزيمتك وإرادتك ترجع أقوى وتكسر الدنيا ربنا يشفيك ويعافيك ياحبيبى
عمرو السولية
محمد محمود لاعب الاهلى
محمد محمود
وكان سعد قد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.
وسوف ينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.
وحقق الأهلي فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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