شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يعدل لائحة النظام الأساسى 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو ، برئاسة مطيع فخر الدين، تعديل لائحة النظام الأساسى للاتحاد، من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية 8 فبراير المقبل، على أن يتم التعديل وفقا لما تراه العمومية وأعضاء الجمعية من هيئات وأندية لها حق الحضور فى اليوم المحدد، وتقام العمومية بقاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية.

ومن المقرر أن يخطر الاتحاد الهيئات والأندية بموعد العمومية حتى يتسنى لهم إرسال تفويضات للمندوبين المقرر حضورهم الجمعية العمومية.

وكانت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو قد أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضى، وشهدت اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وكذلك فوز عضوين بمجلس ادارة الاتحاد بالتزكية وهما اسماعيل حفيظ، و فوزى الهلباوى، بدلا من طارق عز الدين، وعبد الآخر عبد الفتاح.

وشهدت الأيام الماضية دعما من الاتحاد الدولى للعبة للاتحاد المصرى بعدد 272 مرتبة "بساط للممارسة اللعبة " على أن يتم استخدامها فى تدريبات المنتخب وكذلك توزيعها على الهيئات الرياضية التى تمارس النشاط، كما دعم الاتحاد الدولى سفر 6 لاعبين للمشاركة فى بطولتى جراند سلام بباريس و المانيا على الترتيب بأن يتحمل الاتحاد الدولى تكاليف اقامة وسفر اللاعبين للمشاركة فى البطولتين، وكذلك المعسكر الذى يلى البطولة وذلك فى الفترة من 6 إلى 13 فبراير المقبل، واختار الجهاز الفنى للمنتخب قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولتين وهم كل من : محمد عبد الموجود 66 كجم، محمد على عبد العال 81 كجم، محمد محى 73 كجم، على عيد 73 كجم، عبد الرحمن محمد 81 كجم، حاتم عبد الآخر 90 كجم، ومدير فنى السيد ابو ميدان.