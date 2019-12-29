شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل رمضان صبحى من "مزق" العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى البرنامج العلاجي بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإدارى والطبى بالنادى، ويخضع صبحى لبرنامج علاجى، حيث يخوض المرحلة الأولى التى تشتمل على جلسات العلاج الطبيعى، على أن يبدأ المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق ..وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أعلن فى وقت سابق عن غياب رمضان صبحى فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التى أجراها والتى كشفت عن تعرضه لتمزق فى العضلية الخلفية.

ويحقن الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة خالد محمود رمضان صبحى نجم هجوم الفريق بالبلازما ضمن برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة، وأرسل رمضان صبحى الأشعة التى أجراها والتقرير الطبى لأحد الأطباء الألمان المتخصصين للتأكد من صحة التشخيص، ووضع البرنامج العلاجى المناسب خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودته من جديد للتدريبات، وتعرض رضمان صبحى للإصابة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق قبل عشرة أيام تقريباً.

ويبدأ فريق الأهلى اليوم، الأحد، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم، وقرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إقامة مران الفريق اليوم فى الواحدة ظهرًا وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

Advertisements

كان قد أكد رينيه فايلر، أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمة مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.