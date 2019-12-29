"انتهى موسمه قبل أن يبدأ".. سعد سمير يواصل مسلسل "النحس" في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"انتهى موسمه قبل أن يبدأ".. بتلك العبارة يمكننا وصف ما حدث لسعد سمير مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم ستارز بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

صباح اليوم الأحد، أعلن النادي الأهلي إصابة سعد بقطع في وتر أكيليس ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة.

نحس أفريقي

عانى لاعب المصري السابق خلال الموسم الماضي من إصابة طويلة بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سعد غاب عن صفوف الفريق الأحمر مدة تقترب من الـ9 أشهر، حيث كان آخر ظهور رسمي له على المستوى المحلي في مباراة الزمالك التي أقيمت في الثلاثين من مارس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

لم تكن الإصابة الأولى لسعد سمير، فسبق جراحة الصليبي، إصابة أخرى كانت مع بداية موسم 18/19، حيث تعرض المدافع الدولي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال استعدت غيابه حوالي 35 يومًا.

عودة محلية وأفريقية

الظهور الرسمي الأفريقي الأول لسعد سمير كان في مباراة بلاتينيوم ستارز بالجولة الثالثة، وبعد مرور 12 دقيقة فقط خرج صاحب الـ30 عامًا متأثرًا بإصابته التي تبين فيما بعد أنها قطع في وتر أكيلس.

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قبل مباراة أمس، خاض سعد مباراتين فقط هذا الموسم ببطولة الدوري، الأولى أمام الإسماعيلي وشارك لمدة 25 دقيقة فقط، أما الثانية فكانت أمام الاتحاد السكندري وشارك في المباراة كاملة.

أزمة أفريقية

في الخامس من ديسمبر الجاري، قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق الأحمر في القائمة الأفريقية بناء على طلب من المدرب السويسري رينيه فايلر لدعم خطوطه الدفاعية في البطولة.

قيد سعد سمير تم قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد إصابة محمود متولي وإيقاف أيمن أشرف بعد الطرد في مباراة النجم الساحلي بالجولة الأولى.

اعتمد فايلر مدرب الأهلي على الثنائي رامي ربيعة وأحمد فتحي في مركز قلبي الدفاع، ولم يشارك سعد أمام الهلال واكتفى بالتواجد على مقاعد البلادء تحسبًا لمستجدات المباراة.

توّسم الجهاز الفني للأهلي خيرًا في قيد سعد سمير في قائمته الأفريقية، لدعم الخط الخلفي للفريق، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب والتي ستضطره للغياب فترة طويلة قد تصل إلى 8 أشهر ما يعني أن موسم اللاعب قد انتهى قبل أن يبدأ.

فقد الأهلى مكانَا في قائمته الأفريقية التي تضم 27 لاعبًا، فالفريق الأحمر لم يتبق له سوى 3 أماكن (منهم محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد).

وتضم قائمة الأهلي الأفريقية في خط الدفاع حاليًا (محمد هاني– أحمد فتحي- رامي ربيعة– أيمن أشرف– ياسر إبراهيم- محمود متولي– على معلول- محمود وحيد- سعد سمير).