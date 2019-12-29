مستشفى الأهلي.. أشعة لأجايي ومواصلة تأهيل صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقرر له الواحدة ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش، في بداية التحضيرات لمواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي الأهلي بنظيره مصر المقاصة، مساء الأربعاء المقبل، في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحاضر فايلر اللاعبين للحديث عن أهمية مباراة مصر المقاصة في سباق الفريق ببطولة الدوري الممتاز، وتصويب بعض الأخطاء التي حدثت أمس في مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم لمواجهة الأربعاء، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية وخططية.

ومن جهة أخرى انتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق في البرنامج العلاجي، بعد حصوله على راحة، أمس، بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي بالنادي.

ويخضع صبحي لبرنامج علاجي؛ حيث يخوض المرحلة الأولى التي تشتمل على جلسات العلاج الطبيعي، على أن يبدأ في المرحلة الثانية، بعد التعرف على نسبة التئام التمزق.

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وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قد أعلن في وقت سابق عن غياب رمضان صبحي، فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التي أجراها والتي كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلية الخلفية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد محمود: "سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس".

وأضاف: "اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، وسيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب".

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وفي سياق متواصل، يجري النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد غادر مباراة الاهلي و بلاتينيوم الزيمبابوي أمس السبت متأثرا بإصابته التي تم تشخيصها مبدئيا بإجهاد في العضلة الخلفية.

وتحدد نتيجة الأشعة البرنامج التأهيلي للاعب وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.