الإسماعيلي يعلق على أنباء رحيل نجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
علق أدهم السلحدار، المدير الفني للإسماعيلي، على الأنباء التي ترددت حول رغبة العراقي هُمام طارق نجم الفريق من الرحيل عن صفوف الدراويش.
وقال السلحدار، في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس" صباح اليوم الأحد: "همام طارق يرتبط بعقد معنا لمدة موسمين".
وأضاف: "تعامل بالمستندات الرسمية فقط وليس التصريحات والكلام في الهواء".
وأتم مدرب الإسماعيلي قائلا: "همام لاعب مميز مثل بقية اللاعبين في الفريق عندما يكونوا في حالتهم وتركيزهم المعهود".
يُذكر أن همام طارق (23 عاما) انضم للإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الجاري، وأصبح أحد نجوم الفريق بعد مشاركته بصفة كاملة في جميع المباريات.
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