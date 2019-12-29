مصدر لمصراوي: الأهلي يُجهز لسفر سعد سمير لألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يُجهز النادي الأهلي لسفر مدافع الفريق سعد الدين سمير لألمانيا للخضوع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأصيب سعد سمير خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0، وغادر الملعب في وقت مبكر من المباراة. وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي من خلال خالد محمود، طبيب الفريق، عن إصابة اللاعب بقطع في وتر أكيلس.

وقال مصدر في النادي الأهلي لـ"الخليج 365" إن سعد سمير سوف يسافر لألمانيا خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كافة ترتيبات السفر للخضوع للعملية الجراحية هناك.

وسوف يتحدد موعد عودة اللاعب للملاعب من جديد والبرنامج التأهيلي الخاص به بواسطة الطبيب الذي سيُجري له العملية الجراحية.