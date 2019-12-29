مدرب طائرة الأهلي: نسير بخطوات ثابتة في بطولة الجمهورية

قال حسام شعراوي مدرب فريق ٢١ للشباب لكرة الطائرة بالنادي الأهلي إن الفريق يسير بخطوات ثابتة في بطولة الجمهورية بعد سلسلة العروض التي قدمها خلال الجولات

الماضية من البطولة.

وأشار إلى أن نسخة الموسم الجاري من البطولة قوية للغاية وتشهد منافسة شديدة، في ظل وجود أكثر

من فريق يملك العناصر القادرة على حصد اللقب.

وشدد شعراوي على أن الجهاز الفني يحرص على تحفيز اللاعبين بشكل مستمر والتأكيد على عدم التفريط في لقب البطولة في ظل الهدف الأساسي للنادي وهو الفور بالبطولات.