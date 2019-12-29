سلة الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة سبورتنج في دوري السوبر

ينهي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة نظيره فريق سبورتنج التي من المقرر أن تقام غدًا الاثنين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين. بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين. وكان أشرف توفيق المدير الفني للفريق قد قرر التدرب بدون راحة عقب مباراة الجزيرة التي أقيمت مساء الجمعة وفاز بها الفريق بنتيجة ٨٦-٨٢. راحة عقب مباراة الجزيرة التي أقيمت مساء الجمعة وفاز بها الفريق بنتيجة ٨٦-٨٢. ويسعى الفريق إلى مواصلة عروضه القوية في دوري السوبر بعد أن تغلب على هيئة قناة السويس وطلائع الجيش والزمالك وأخيرا الجزيرة.

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