موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد.. والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين ببطلو الدوري الإنجليزي"البريميرليج". موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد تنطبق مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد تذاع مبارة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق عصام الشوالي. ويتطلع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الدوري وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وذلك بعد أن ابتعد أوروبا الموسم القادم وذلك بعد أن ابتعد ليفربول بجدول الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسية، في حين يرغب شيفيلد يونايتد في تحقيق الفوز للقفز للمركز الخامس بدلًا من المركز الثامن والإقتراب من الدخول في المربع الذهبي مستغلًا الوضع في مانشستر سيتي الذي يعاني من تراجع النتائج والبعد عن المنافسة في البريميرليج. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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