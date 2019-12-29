مدرب الأهلي 2005: حققنا المطلوب في بطولة منطقة القاهرة

قال أحمد سمير، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ إن الفريق حقق المطلوب منه بشكل رائع في الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته ليتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ٣٠ نقطة من ١٠ مباريات بالعلامة

الكاملة.

أضاف سمير: اللاعبون قدموا مستويات مميزة للغاية خلال المباريات التي خاضها الفريق ونجحوا في إظهار إمكانياتهم رغم صعوبة بعض اللقاءات.

تابع سمير حديثه مؤكداً أنه يثق في تقديم اللاعبين لنفس المستويات خلال الدور الثاني، مشيراً إلى أنه

سيقوم بعمل فترة إعداد فني وبدني للاعبين عقب انتهاءهم من أداء امتحانات نصف العام الدراسي، حتى يكون الجميع على أتم الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار مدرب أهلي ٢٠٠٥ إلى أنه عقد جلسة مع الجهاز المعاون للفريق تحدث خلالها عن متطلبات المرحلة المقبلة، وطالب الجميع بالتكاتف من أجل مواصلة العمل على تحقيق الهدف المنشود بإعداد جيل مميز من اللاعبين للنادي الأهلي.