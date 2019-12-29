الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الجمهورية للشباب

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ اليوم الأحد مع ضيفه الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بقمة دوري الجمهورية للشباب،والذي يأتي ضمن الجولة ١٩ من الموسم.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لمواصلة تحقيق نتائجه المميزة في دوري الجمهورية،والتي جعلته ينفرد بصدارة الترتيب بدون أي هزيمة، وكان آخر هذه النتائج فوزه خارج ملعبه على سموحة بهدفين لهدف، في لقاء واجه خلاله الأهلي صعوبة كبيرة، إلا أن إصرار اللاعبين والتزامهم بالتعليمات الفنية منحهم الثلاث نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد ٤٤ نقطة، بفارق ٨ نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة، ويأمل الأهلي في تكرار الفوز على الفريق الأبيض، بعدما هزمه بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول على ملعبه بميت عقبة، وهو الفوز الذي كان سبباً رئيسيًّا في المستويات المميزة التي قدمها الأهلي طوال الموسم وفقاً لما قاله عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي.

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وأكد أنور أن مواجهة الزمالك مثلها مثل أي

مباراة في الدوري، والأهلي يسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث، ولكنه نظرًا لأنها تحظى باهتمام جماهيري كبير فإن الفوز باللقاء أمر في غاية الأهمية بالنسبة للأهلي؛ لأنه يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، لتقديم مستويات جيدة خلال المباريات المتبقية من الموسم.

الأهلي نجح الموسم الحالي في الفوز خلال ١٣ مباراة، وتعادل في ٥ مباريات، مسجلًّا ٤٣ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٥ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وياسر رجب مدربا عاما، وأحمد عبد الظاهر مدربا مساعدا، وإيهاب خميس مدربا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرا إداريا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.