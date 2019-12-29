تعرف على مباريات اليوم في دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد في ختام مباريات الدور الأول. وجاءت مباريات القسم الثاني اليوم كالتالي.. ويستضيف فريق الألومنيوم نظيره سوهاج، بينما يواجه شبان المسلمين قنا نظيره المنيا ، ىبينما يلتقي طهطا بنظيره بني سويف‏ ، سويف‏ ، في حين يواجه البنك الأهلى نظيره بترول أسيوط ، ويلتقي تليفونات بني سويف بنظيره الإعلاميين ، في حين يستضيف فريق الفيوم نظيره ديروط . ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا. الثانية ونصف عصرًا. تعرف عليى ترتيب المجموعة الأولى "مجموعة الصعيد".. 1- البنك الأهلي 21 نقطة Advertisements 2- بنى سويف 20 نقطة 3- الألومنيوم 19 نقطة 4- شبان قنا 18 نقطة 5- تليفونات بني سويف 15 نقطة 6- المنيا 14 نقطة 7- بترول أسيوط 14 نقطة 8- الإعلاميين 13 نقطة 9- سوهاج 12 نقطة 10- الفيوم 10 نقاط 11- ديروط 5 نقاط 12- طهطا 4 نقاط

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