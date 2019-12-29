وزير الرياضة يستهل زيارته لمحافظة الوادي الجديد بزراعة نخلة

استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته التي يقوم بها اليوم الأحد لمحافظة الوادي الجديد بزراعة نخلة في حديقة مطار الخارجة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة على أرض محافظة الوادي الجديد.

وكان في استقبال الوزير فور وصوله لمطار الخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أشرف

مصطفي سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد وزير الشباب والرياضة عرضا لنادي الهجن والفروسية بالمحافظة وعرضا أخر لمركز شباب قرية بولاق.

و تشمل جولة الوزير افتتاح مشروع مضمار الإستاد الرياضى بمدينة الخارجة، وفندق الرياضيين ومعرض الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية

بمركز شباب الخارجة، بالإضافة إلى لقاء حوارى مع شباب المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي يعقدها الوزير مع الشباب في جميع المحافظات لمناقشة العديد من القضايا والتعرف على تطلعاتهم ورغباتهم من برامج ومشروعات.

كما يزور الدكتور أشرف صبحي معسكراً شبابياً بعنوان " شارك ونظف"، والذى يتضمن أعمال نظافة ورفع مخلفات ودهانات وتجميل للمنطقة في ضوء مبادرات الوزارة الهادفة إلى تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية الإيجابية.