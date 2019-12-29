فايلر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاصة

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقرر له الواحدة ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش، في بداية التحضيرات لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساءالأربعاء المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويحاضر فايلر اللاعبين للحديث عن أهمية مباراة مصر المقاصة في سباق الفريق ببطولة الدوري الممتاز، وتصويب بعض الأخطاء التي حدثتأمس في مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المنتظر أن يخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم لمواجهة الأربعاء، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية وخططية.
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