الزمالك راحة من التدريبات غدًا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة غدًا الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادًا للقاء أسوان في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الخميس

المقبل.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية في الواحدة ظهر اليوم في رحلة تستغرق ثماني ساعات إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت في

مطار مابوتو الموزمبيقي لمدة ساعة ونصف الساعة.

تغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم، حيث من المنتظر أن تصل في الواحدة و النصف فجر الإثنين.

كان الفريق تعادل مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.