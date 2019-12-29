شاهد.. الرسائل تنهال على سعد سمير من لاعبي الأهلي والزمالك

حرص لاعبي الأهلي والزمالك، على مواساة سعد سمير، مدافع الأهلي، الذي أصيب أمس على هامش مشاركته مع فريقة أمام بلاتينيوم الزيمباوبوي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر مروان محسن مهاجم الأهلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا :"الف سلامه عليك يا حبيبي هترجع احسن من الاول ان شاء الله".

بينما قال محمود علاء مدافع الزمالك: "في الإصابات العزيمة والاصرار أهم سلاح لعودتك سريعا للملعب .. وأنت رجل قوى وستعود بإذن الله أقوى

من الأول .. ألف سلامه يا سعد".

ونشر عمرو السولية عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا:" ألف سلامة عليك يا سعد ده ابتلاء واختبار من ربنا علشان ربنا بيحبك بإذن الله انت قادر بعزيمتك وإرادتك ترجع أقوى وتكسر الدنيا ربنا يشفيك ويعافيك ياحبيبى".

وقال محمد محمود لاعب وسط الأهلي المصاب :" ربنا يقومك بالسلامة يا سعد أنت قدها".

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بينما نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك قائلًا :" الف سلامه ياسعد وان شاء الله ترجع احسن من الاول وترجعلنا بالسلامه ان شاء الله ياحبيبي".

ونشر أحمد الشيخ لاعب الأهلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائًلا:" شفاك الله وعفاك سلامتك يا سعد".

نشر محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا:"‫إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه.. ألف سلامة عليك يا سعد إن شاءالله ترجع أحسن من الأول".

جاء ذلك بعد أن أثبتت الإشاعات التي أجراها سعد الدين سمير، صباح اليوم الأحد، أنه يعاني بقطع في وتر أكليس ويتسبب في غيابة عن الملاعب لمدة 8 شهور.