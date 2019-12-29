رياضة | جماهير برشلونة تنقلب على فيدال وديمبيلي

وجهت جماهير برشلونة صدمة قوية للثنائي فيدال وعثمان ديمبيلي قبل فتح الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل بالانتقالات القادمة.

وقامت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية باستطلاع رأي جماهير برشلونة حول اختيار اللاعب الأقرب للرحيل بين فيدال وإيفان راكيتيتش.

واشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 52.6 ٪ من المشاركين صوتوا على رحيل فيدال، بينما صوت 31.66 ٪ فقط للاستغناء عن راكيتيتشى وفضل 13٪ من جماهير برشلونة المشاركين في الاستطلاع عدم بيع الثنائي، بينما صوت 2.66٪ للاستغناء عن اللاعبين معًا.

وطلب 72.66% من مشجعي البارسا بيع ديمبيلي في نهاية هذا الموسم، بينما فضّل 27.33% من الجماهير بإعطاءه الثقة والاستمرار مع العملاق الكاتالوني.