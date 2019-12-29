رياضة | "الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على شرط عبد الله السعيد صانع فريق بيراميدز من أجل الانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

وطلب عبد الله السعيد من إدارة نادي الزمالك الحصول على قيمة عقده كاش بعد نصيحة من لاعبي الفريق الحاليين بصفوف الفريق قبل انتقاله للنادي.

وجاء طلب عبد الله السعيد بالحصول على قيمة عقده كاش لتجنب الدخول في صدام مع إدارة النادي في الفترة التي يمر بها مجلس الإدارة بحالة تخبط مع اللاعبين بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة.

ووافق الزمالك على طلب عبد السعيد بمنحه 37 مليون جنيه كاش في حالة توقيعه للنادي بشكل رسمي بناء على طلب اللاعب لارتداء القميص الأبيض.