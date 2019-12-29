رياضة | رسالة مهاجم الزمالك إلى سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مهاجم الزمالك إلى سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى سعد الدين سمير مدافع الأهلي عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر إكيليس.

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي بالأمس أمام بلاتينوم بطل زيمبابوي في الدقيقة 12 متأثرًا بالإصابة وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

وغرد مهاجم الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الف سلامه ياسعد وان شاء الله ترجع احسن من الاول وترجعلنا بالسلامه ان شاء الله ياحبيبي".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

