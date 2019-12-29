رياضة | الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء أمسس السبت على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وغيابه عن مباراة بلاتينيوم أمس في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي وتساويه مع الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد6 نقاط في المجموعة الثانية.