رياضة | ريال مدريد يقضي على حلم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقضي على حلم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني حلم زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ضم بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن أن تكهنات رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد ظهرت مرة أخرى لكن مسئولي ريال مدريد أخبروا المدرب زين الدين زيدان أنهم غير مستعدين لتمويل صفقة بوجبا.

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وأشار إلى أن ريال مدريد غير مستعد لدفع ما يقرب من 130 مليون إسترليني، لضم لاعب ينتهي عقده في يونيو 2021.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن فيدي فالفيردي هو مستقبل خط الوسط في النادي الملكي بدلًا من ضم بوجبا.