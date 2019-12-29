رياضة | تطورات إصابة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات إصابة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم رمضان صبحي لاعب الأهلي في البرنامج العلاجي بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي بالنادي.



ويخضع رمضان صبحي لبرنامج علاجي حيث يخوض المرحلة الأولى التي تشتمل على جلسات العلاج الطبيعي، على أن يبدأ في المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق.



وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قد أعلن في وقت سابق عن غياب رمضان صبحي، فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التي أجراها والتي كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلية الخلفية.

