رياضة | تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلبت الإصابة التي تعرض لها سعد الدين سمير مدافع الأهلي بقطع في وتر إكيليس الأوراق داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.



وتأكد غياب مدافع الأهلي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 8 أشهر بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويعيد الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر النظر في تدعيمات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد إصابة سعد، بعدما اتفق مع الإدارة على التعاقد مع مهاجم في يناير المقبل.

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ويدرس فايلر مع الجهاز الفني حاجة الفريق وحسم اللاعب الذي سيتم التعاقد معه سواء في خط الدفاع أو الهجوم بعد إصابة سعد سمير والتي أنهت موسمه الحالي مع المارد الأحمر.



وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.



ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

