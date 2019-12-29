رياضة | اختيار كلوب لتدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختيار كلوب لتدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت جماهير برشلونة الإسباني المدرب القادم للفريق لخلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي في الموسم المقبل 2020-2021.

طرحت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية استطلاع رأي لجماهير برشلونة لاختيار المدرب الجديد للفريق في حالة رحيل فالفيردي عن الكامب نو.

واختارت جماهير برشلونة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي بنسبة 33% فيما جاء بالمركز الثاني الهولندي كومان مدرب الطواحين بنسبة 31% وحل في المركز الثالث روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا بنسبة 17%، بينما جاء جوارديولا في المركز الرابع بنسبة 6%، فيما رفض نحو 80% من اعضاء النادي استمرار فالفيردي مع الفريق.

وقامت الجماهير بالتصويت على رحيل المدرب فالفيردي بنسبة 80% واختارت الجماهير التعاقد مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول.