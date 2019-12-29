رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ضيفه وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المتوقع أن يرمي كلوب بكامل أوراقه الرابحة في مباراة اليوم لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 عام.

ومن الأرجح أن يكون تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - نابي كيتا

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - رووبيرتو فيرمينيو.