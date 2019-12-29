رياضة | الأهلي يستعجل سفر سعد سمير لألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعجل سفر سعد سمير لألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة سعد سمير إلى الطبيب الألماني عبر "مواقع التواصل الاجتماعي" للتأكد من تشخيص إصابة اللاعب بقطع في واتر اكيلس.

وأكد الطبيب الألماني على الفور ضروروة سفر اللاعب إلى ألمانيا من أجل خضوعه للجراحة ومن المقرر أن يطير سعد سمير إلى الخارج نهاية الأسبوع.

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ويسابق سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، الزمن، من أجل إنهاء تأشيرة ألمانيا لسعد سمير للسفر سريعا والخضوع الى الجراحة.

ويغيب سعد سمير عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 شهور حسبما أكد الطبيب الألماني خلال محادثاته مع خالد محمود، طبيب النادي الأهلي.