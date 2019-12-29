رياضة | ساعة كاملة.. سان جيرمان يحاول خطف يورجن كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساعة كاملة.. سان جيرمان يحاول خطف يورجن كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي باريس سان جيرمان للحصول توقيع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أجرى اتصالًا هاتفيًا بكلوب وعرض عليه أن يصبح المدرب الجديد للنادي الباريسي خلفًا لمواطنه توماس توخيل.

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وأوضحت أن مصير توخيل غامض لرغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التتويج لقب دوري أبطال أوروبا، وبالتالي قد يقال المدرب الألماني هذا الموسم إذا لم يفز بها.

وأوضحت أن ليوناردو أمضى ساعة على الهاتف مع كلوب لشرح المشروع الذي ينوي تطبيقه في سان جيرمان لكن مدرب ليفربول لم يعط أي إشارة تفيد بموافقته.

ويمتد عقد يورجن كلوب مع نادي ليفربول حتى صيف 2024.