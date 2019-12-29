رياضة | رسالة مؤثرة من حارس الأهلي لسعد سمير بعد إصابته في وتر أكيليس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة من حارس الأهلي لسعد سمير بعد إصابته في وتر أكيليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة مؤثرة لزميله سعد الدين سمير عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيليس.

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الدقيقة 12 متأثرًا بإصابته ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "كن علي يقين يا صديقي أن حكمة الله سبحانه و تعالي خير من الم الابتلاء،و أن صبرك و إصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلا".

Advertisements

وأضاف :"ابقي صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائما و تأكد أن كرم الله لن يتأخر{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}،هترجع أقوي أنا متأكد،ألف سلامه عليك @SSamir".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

