اونلاين | مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع بث حي ماتش نهضة بركان الان

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مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي بث مباشر

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بطولة الكونفدرالية الأفريقية

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الجولة الثالثة – المجموعة الثالثة

مباراة نهضة بركان مع موتيما بيمبي

توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في سوريا.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في فلسطين.