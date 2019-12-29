اونلاين | مشاهد مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع بث حي حسنية أكادير

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مشاهدة مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو بث مباشر مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو يواجه مساء يوم الأحد 29 ديسمبر 2019، فريق حسنية أغادير نظيره سان بيدرو في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو بث حي مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو يسعى حسنية أغادير لمواصلة الاحتفاظ بقمة المجموعة التي يحتلها بتحقيق الفوز خارج الديار، فيما سيحاول سان بيدرو حفظ ماء الوجه وتحقيق الفوز على ملعبه ومصالحة جماهيره، بعدما تذيل الترتيب.

بث حي مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو موقف الفريقين في مجموعتهما في دوري أبطال إفريقيا

يحتل حسنية أغادير المركز الأول في المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط.

بث مباشر مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو يحتل فريق سان بيدرو المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو ونستعرض تواليًا كافة تفاصيل مباراة سان بيدرو وحسنية أكادير في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في دوري أبطال إفريقيا

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بث حي لقاء حسنية أغادير وسان بيدرو مباراة حسنية أغادير وسان بيدرو تنطلق مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الـ 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي».

القناة الناقلة لـ مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.

معلق مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في كأس الكونفدرالية

يقوم بالتعليق على مباراة سان بيدرو وحسنية أغادير في كأس الكونفدرالية، المعلق الرياضي «خالد الغول».