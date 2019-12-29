اونلاين | مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر اليوم فى بطولة الكونفدرالية عبر yalla shoot بث مباشر المصري وبيراميدز

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مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم بث حي مباراة المصري البورسعيدي يستضيف ستاد الاسكندرية غدًا الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 مباراة قوية ومصرية خالصة بين المصري وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء قوي سيحسم صدارة المجموعة.

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يلتقي فريقي المصري وبيراميدز فى لقلء قوي على ملعب الاسكندرية يوم الاحد ضمن مباريات الجولة الثثالثة لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري بالكونفدرالية الإفريقية

بث مباشر بيراميدز يحل فريق بيراميدز ضيف على المصري يوم الاحد ضمن مباريات الجولة الثثالثة لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم الاحد وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على أن تكون مباراة الأحد بحضور ١٠٠٠ مشجع للنادي المصري وبدون جمهور لنادي بيراميدز، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير بنفس الطريقة، بدون حضور جمهور للمصري باستثناء الدعوات لمجلس إدارة النادي، وبتواجد ١٠٠٠ مشجع لبيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

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مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري وسيظهر المصري صاحب الأرض في مباراة الأحد بزيه التقليدي، أبيض أخضر أبيض، فيما سيرتدي حارسه الأزرق الكامل، وفي المقابل سيظهر بيراميدز بالزي الأسود الكامل وسيرتدي حارسه اللون البرتقالي.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري ترتيب المجموعة قبل مباراة بيراميدز والمصري

بيراميدز 6 نقاط

المصري 6 نقاط

إينوجو رينجرز النيجيري بلا نقاط

اف سي نواذيبو الموريتاني بلا نقاط.