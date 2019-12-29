شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لتحديد حجم إصابة أجايي في العضلة الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، اليوم الإثنين، أشعة للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية.

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وكان اللاعب غادر مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي، السبت، متأثراً بإصابته التي تم تشخيصها مبدئياً بإجهاد في العضلة الخلفية.

وتحدد نتيجة الأشعة البرنامج التأهيلي للاعب وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.