شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يفتتح عددًا من المشروعات الرياضية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة الوادي الجديد، الأحد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الرياضية.

وشهد استقبال الوزير بمطار الخارجة إقامة كرنفال احتفالي وممر بالأعلام المصرية يحملها طلائع الشباب والرياضة، في حضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان.

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وقال بهاء شوقي، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الوزير سيفتتح عدة مشروعات بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، خلال زيارته للمحافظة.

وسيشهد الوزير خلال زيارته للمحافظة معسكرًا شبابيًا بعنوان «شارك ونظف»، يبدأ من ميدان السينما حتى الصالة المغطاة بمدينة الخارجة، ويتضمن المعسكر أعمال نظافة ورفع مخلفات ودهانات وتجميل للمنطقة.

وأضاف أن الوزير سيفتتح مشروع مضمار الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وفندق الرياضيين ومعرض الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية بمركز شباب الخارجة.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء جولة الوزير سيعقد لقاءً موسعًا مع شباب المحافظة، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة، لمناقشة قضايا الشباب والاستماع لأفكارهم ومطالبهم.