شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع زيسكو.. بعثة الزمالك تبدأ ظهر اليوم رحلة العودة إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية في الواحدة ظهر اليوم الأحد، في رحلة تستغرق ثماني ساعات إلى أديس أبابا، يتخللها ترانزيت في مطار مابوتو الموزمبيقي لمدة ساعة ونصف.
وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم، حيث من المنتظر أن تصل في الواحدة والنصف فجر الاثنين.
كان الزمالك قد تعادل مع نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرفع الأبيض رصيده للنقطة 4 محتلا وصافة المجموعة خلف مازيمبي 7 نقاط، فيما ارتفع رصيد زيسكو إلى النقطة الثانية في المركز الثالث، ويتذيل فريق أول أغسطس الأنجولي ترتيب المجموعة بنفس الرصيد.
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