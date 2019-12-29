شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام رمضان صبحي في برنامجه العلاجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في البرنامج العلاجي، بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخضع «صبحي» لبرنامج علاجي، حيث يخوض المرحلة الأولى، التي تشتمل على جلسات العلاج الطبيعي، على أن يبدأ في المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق.

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد أعلن في وقت سابق عن غياب «صبحي» فترة تصل إلى 6 أسابيع، بعد الأشعة التي أجراها، والتي كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلية الخلفية.