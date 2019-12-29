شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره ولفرهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويدخل فريق ليفربول المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 52 نقطة من 18 مباراة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة من 19 مباراة.